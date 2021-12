Covid | Fico | ‘piena solidarietà a Patuanelli’

Advertising

alenmatteo : Ormai è chiaro che dopo questi fatti e questi numeri al #governo non è mai importato un fico secco riguardo la gest… - sandrolabanti : #COVID grassazione di Stato #governo #draghi @Palazzo_Chigi @Quirinale @Roberto_Fico @robersperanza… - xmaux : Mai che riesca a fare qualcosa di fico ed esclusivo. Ho preso il Covid quando ormai è diventato mainstream... ?? - ma_davero : @barbarab1974 Buongiono, mi dicono che un'ottima terapia anti covid sia tutte le mattine leccare un fico d'india, f… - sandrolabanti : #Covid il #comunista @robersperanza con @pdnetwork @EnricoLetta @nzingaretti @GiuseppeConteIT il15/1/20 andava aMa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fico

Il Dubbio

... in un quadro epidemiologico decisamente migliore, erano sette i deputati contagiati dal- 19. quando una quarantina di parlamentari scrisse una lettera al presidente della Camera, Roberto... aereo e cibernetico al supporto alla popolazione civile, anche durante la pandemia da- 19. ...ignoto mi sono dovuto rivolgere direttamente al presidente della Camera dei deputati Roberto; ...Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "La mia piena solidarietà al ministro Stefano Patuanelli per le minacce subite. Sono certo che andrà avanti nel suo impegno quotidiano". Lo afferma il presidente della Came ...Una votazione a rischio Omicron. Senza che, al momento, siano state assunte misure speciali per prevenire potenziali focolai: non è all’ordine del giorno nemmeno il tampone obbligatorio per entrare in ...