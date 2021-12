Cosa fare e come comportarsi in caso di contatto con un soggetto positivo al Covid (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella giornata di domani 29 dicembre la riunione del Cts stabilirà le nuove regole sui tempi di quarantena da osservare in caso di contatti con soggetti positivi. La probabilità è che passi dagli attuali 7 a 3 o 5 giorni. Nel frattempo i positivi continuano ad aumentare quotidianamente e la variante Omicron si diffonde in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella giornata di domani 29 dicembre la riunione del Cts stabilirà le nuove regole sui tempi di quarantena da osservare indi contatti con soggetti positivi. La probabilità è che passi dagli attuali 7 a 3 o 5 giorni. Nel frattempo i positivi continuano ad aumentare quotidianamente e la variante Omicron si diffonde in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

borghi_claudio : @Salciapp Ma cosa vuoi tracciare! Ma cosa vuoi contenere! Con 50mila positivi al giorno che sarebbero 200mila se an… - Agenzia_Ansa : Omicron spegne il Capodanno, feste solo in casa.Discoteche chiuse e piazze blindate. Niente feste o concerti nelle… - stanzaselvaggia : Non capisce che si fa fatica a fare molecolari in Lombardia e quindi si deve andare in farmacia, ma vabbè. La vera… - Lady_Tremaine_8 : RT @StefanoBerto83: Non odiatemi, ma cosa possiamo fare davanti ad uno dei ceppi virali più contagiosi mai visti? Che NPIs puoi usare se… - Eolad_ : @ilsabino1994 Se quelli hanno il 44% è giusto governino loro e si veda cosa sanno fare al governo. Inoltre Giorgett… -