Collina | “Fuorigioco automatico? si può in Qatar!”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Pierluigi, capo dei fischietti FIFA è uno dei maggiori promotori della nuova tecnologia per il, un sistema che permette di riconoscere istantaneamente le posizioni di offside in campo. Una tecnologia innovativa che andrebbe ad eliminare le le lunghe pause che intercorrono tra la chiamata e l’esito della revisione al VAR, per la gioia di calciatori e tifosi.Qatar 2022Le dichiarazioni di-Pierluigia la Gazzetta dello Sport: “Capisco i tifosi, stiamo sperimentando una nuova tecnologia per arrivare a risposte in tempi rapidi. Nella Fifa Arab Cup i test sono andati molto bene: siamo ottimisti sul fatto che al Mondiale 2022 possa essere usata“. -Come ...

Ultime Notizie dalla rete : Collina Fuorigioco

E poi le invia in automatico alla postazione Var che a quel punto ha già la risposta da dare all'arbitro nei casi dioggettivo". Così Pierluigi, capo dei fischietti FIFA, ha ...... se poi accade ecco che la Var arriva in soccorso', ha esordito. Sui falli di mano : '... Sul: ' Stiamo sperimentando una nuova tecnologia per arrivare a risposte in tempi rapidi. ...Tempi lunghi per il VAR? " Capisco i tifosi, stiamo sperimentando una nuova tecnologia per arrivare a risposte in tempi rapidi. Nella Fifa Arab Cup i test sono andati molto bene: siamo ottimisti sul f ...Intervistato alla Gazzetta dello Sport, l'ex arbitro Pierluigi Collina ha parlato così del nuovo fuorigioco alla VAR: " Ci sono 10-12 telecamere che rilevano 29 punti del corpo ...