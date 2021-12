Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: ‘Non poter abbracciare i bambini è un incubo’ (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono risultati positivi al Covid anche l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni e suo marito Fedez, ora isolati nella loro casa di Milano. Con tanto di mascherine e distanze per non far ammalare la piccola Vittoria e Leone, attualmente negativi al virus. Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid Sui social Chiara Ferragni e il marito condividono tutto: dalle foto di famiglia agli scatti per pubblicità. E sempre sui social, proprio lì dove lavorano e dove sono popolari seguiti da migliaia e migliaia di fan, hanno annunciato ai followers di essere positivi al Covid. Fortunatamente stanno bene,le loro condizioni di salute non sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono risultatialanche l’influencer e imprenditrice digitalee suo marito, ora isolati nella loro casa di Milano. Con tanto di mascherine e distanze per non far ammalare la piccola Vittoria e Leone, attualmente negativi al virus.alSui sociale il marito condividono tutto: dalle foto di famiglia agli scatti per pubblicità. E sempre sui social, proprio lì dove lavorano e dove sono popolari seguiti da migliaia e migliaia di fan, hanno annunciato ai followers di essereal. Fortunatamente stanno bene,le loro condizioni di salute non sono ...

Advertising

Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - bonacomerpanee : La sorella di Chiara Ferragni è incinta Altro baby Ferragni in arrivo - mesorottaercazz : RT @wouldyxu: Chiara Ferragni un mood perenne @ChiaraFerragni -