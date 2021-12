We Run Rome 2021: programma, orari, tv, chi parteciperà (Di lunedì 27 dicembre 2021) Venerdì 31 dicembre andrà in scena la We Run Rome 2021, tradizionale evento podistico di fine anno che va in scena a Roma. Il consueto evento di San Silvestro, giunto alla decima edizione, si snoda lungo un percorso decisamente affascinante nella capitale, che prevede la partenza dalle Terme di Caracalla e il transito in luoghi iconici come Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo. Gli atleti si cimenteranno lungo un tracciato di 10 km, a partire dalle ore 14.00 dell’ultimo giorno dell’anno: un modo per salutare il 2021 in corsa, uomini e donne gareggerannno insieme. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della We Run Rome 2021. WE RUN ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) Venerdì 31 dicembre andrà in scena la We Run, tradizionale evento podistico di fine anno che va in scena a Roma. Il consueto evento di San Silvestro, giunto alla decima edizione, si snoda lungo un percorso decisamente affascinante nella capitale, che prevede la partenza dalle Terme di Caracalla e il transito in luoghi iconici come Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo. Gli atleti si cimenteranno lungo un tracciato di 10 km, a partire dalle ore 14.00 dell’ultimo giorno dell’anno: un modo per salutare ilin corsa, uomini e donne gareggerannno insieme. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv e streaming della We Run. WE RUN ...

Advertising

susi_pie : RT @Roma: ?? Iscrizioni aperte per RUN ROME THE MARATHON 27 MARZO 2022, la nuova edizione della #maratona di #Roma. Il conto alla rovescia… - Roma : ?? Iscrizioni aperte per RUN ROME THE MARATHON 27 MARZO 2022, la nuova edizione della #maratona di #Roma. Il conto… - MasterMMSport : ???? In occasione del suo decennale l’#Atleticom #We #Run #Rome riparte dedicando i 10 km della corsa più affascinant… - angelofullone1 : @Fedro da quello che vedo sei pronto per un grande risultato alla RUN ROME 2022 in griglia 'A',io spero di farcela… - isabella_shore : Decreto: vietati gli eventi all’aperto 31/12 Roma: X EDIZIONE GARA PODISTICA WE RUN ROME okay? -