Uomini e Donne, “Mi annoia a morte”: Maria De Filippi non ne può più e reagisce così (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Mi annoia a morte”, Maria De Filippi non ne può più durante la puntata di Uomini e Donne e reagisce proprio in questo modo: cos’è successo. Sempre calma ed incline a ragionare con i suoi ospiti, abbiamo visto pochissime volte sbottare Maria De Filippi. Pensate, non l’ha nemmeno fatto quando Andrea Nicole e Ciprian, nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Mi”,Denon ne può più durante la puntata diproprio in questo modo: cos’è successo. Sempre calma ed incline a ragionare con i suoi ospiti, abbiamo visto pochissime volte sbottareDe. Pensate, non l’ha nemmeno fatto quando Andrea Nicole e Ciprian, nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - la__lavi : Il consenso del governo dei migliori si regge letteralmente sui boomer ipocondriaci e le 15enni che commentano uomi… - moonxsapphic : RT @acehinata: è infantile pensare che stare sia con uomini che con donne dimostri che si mette su un piedistallo gli uomini cioè non ha pr… -