Tottenham Hotspur – Crystal Palace | curiosià e numeri

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilha perso solo una delle 12 partite casalinghe di Premier League contro il(7V, 4N), perdendo 1-0 nel novembre 1997 – ha vinto le ultime sei partite di campionato in casa contro gli Eagles con un punteggio complessivo di 13 -1. Dopo la vittoria per 3-0 al Selhurst Park nell’incontro d’andata, ilpotrebbe vincere due partite di campionato consecutive contro ilper la prima volta, nel 46° incontro con gli Spurs in campionato. Ilè imbattuto nelle ultime 14 partite di campionato a Santo Stefano (11V, 3N), dalla sconfitta per 2-0 in casa del Portsmouth nel 2003-04. È la serie in corso di imbattibilità più lunga in questo giorno nelle prime quattro categorie del calcio inglese. Il...

Advertising

GioGioInter : RT @AMIN1908_: Capolavori di @Populous Tottenham hotspur stadium Estadio da Luz Oltre al aver partecipato alla ristrutturazione di Yan… - AMIN1908_ : Capolavori di @Populous Tottenham hotspur stadium Estadio da Luz Oltre al aver partecipato alla ristrutturazion… - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: ?? BOXING DAY IN PREMIER LEAGUE ??? Il Tottenham Hotspur Stadium si prepara ? ?? La sfida contro il Crystal Palace alle 16:00 su… - periodicodaily : Tottenham Hotspur-Crystal Palace: pronostico e possibili formazioni #26dicembre #premierleague - FedericoFerri : RT @SkySport: ?? BOXING DAY IN PREMIER LEAGUE ??? Il Tottenham Hotspur Stadium si prepara ? ?? La sfida contro il Crystal Palace alle 16:00 su… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Hotspur

Periodico Daily - Notizie

... presentazione, formazioni e risultato con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 19a giornata di Premier League LONDRA - AlStadium di Londra, il 26 dicembre ...... dall'impianto principale per Giochi olimpici di Sidney al Millenium Stadium di Cardiff, il primo in Europa ad avere il tetto mobile, dalla casa dell'Arsenal aldi Londra con il suo ...La partita Southampton - Tottenham del 28 dicembre 2021 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventesima giornata di Premier League 202 ...La partita Tottenham – Crystal Palace del 26 dicembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 19a giornata di Premier Le ...