Ravenna, cocaina nel bicchiere d’acqua invece della medicina: intossicata bimba di 5 anni. “Non è in pericolo di vita” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Doveva assumere un farmaco diuretico, ma nel bicchiere d’acqua di una bambina di 5 anni di Ravenna è finita della cocaina. È successo la sera del 24 dicembre: a dare l’allarme è stato il padre della bambina che, subito portata al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, dopo poco è stata trasferita alla struttura ospedaliera Sant’Orsola di Bologna, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Resta sotto osservazione fino alla fine dell’emergenza, ma non si teme sia in pericolo di vita. Nella notte della vigilia di Natale, le volanti dei carabinieri hanno raggiunto i genitori al pronto soccorso di Ravenna, mentre già la squadra mobile si attivava per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Doveva assumere un farmaco diuretico, ma neldi una bambina di 5diè finita. È successo la sera del 24 dicembre: a dare l’allarme è stato il padrebambina che, subito portata al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di, dopo poco è stata trasferita alla struttura ospedaliera Sant’Orsola di Bologna, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Resta sotto osservazione fino alla fine dell’emergenza, ma non si teme sia indi. Nella nottevigilia di Natale, le volanti dei carabinieri hanno raggiunto i genitori al pronto soccorso di, mentre già la squadra mobile si attivava per le ...

Advertising

cronaca_news : Ravenna, bambina di 5 anni intossicata da cocaina: il padre gliel’ha data per sbaglio al posto di un farmaco… - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: Ravenna, cocaina nel bicchiere d’acqua invece della medicina: intossicata bimba di 5 anni. “Non è in pericolo di vita”… - fattoquotidiano : Ravenna, cocaina nel bicchiere d’acqua invece della medicina: intossicata bimba di 5 anni. “Non è in pericolo di vi… - danieledv79 : RT @Corriere: Dà cocaina alla figlia di 5 anni: lei è in prognosi riservata, lui è indagato -