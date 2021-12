Ranking Wta aggiornato a lunedì 27 dicembre: Barty numero 1, Giorgi in top 35 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 27 dicembre 2021, a pochi giorni dall’inizio effettivo della stagione tennistica 2022. Ash Barty detiene la prima posizione in classifica, sebbene non abbia disputato un numero notevole di tornei durante il 2021; la tennista australiana, pluricampionessa Slam, proverà a raggiungere nuovi traguardi da sogno, a partire da casa sua: gli Australian Open. Aryna Sabalenka lotterà invece per raggiungere la sua prima vittoria ad altissimi livelli, così da sbloccare un nuovo step della propria carriera. Da tener d’occhio il rendimento di Anett Kontaveit, straripante nel corso della seconda parte della stagione scorsa. Camila Giorgi in top 35 e pronta a sorprendere nuovamente dopo il successo a Montreal, così come Jasmine Paolini, ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) IlWta272021, a pochi giorni dall’inizio effettivo della stagione tennistica 2022. Ashdetiene la prima posizione in classifica, sebbene non abbia disputato unnotevole di tornei durante il 2021; la tennista australiana, pluricampionessa Slam, proverà a raggiungere nuovi traguardi da sogno, a partire da casa sua: gli Australian Open. Aryna Sabalenka lotterà invece per raggiungere la sua prima vittoria ad altissimi livelli, così da sbloccare un nuovo step della propria carriera. Da tener d’occhio il rendimento di Anett Kontaveit, straripante nel corso della seconda parte della stagione scorsa. Camilain top 35 e pronta a sorprendere nuovamente dopo il successo a Montreal, così come Jasmine Paolini, ...

