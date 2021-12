Messi scatenato | poga al ritmo di ' Sabalé' dei Los Palmeras

(Di lunedì 27 dicembre 2021) tempo di vacanze anche per i calciatori. C'è chi ha deciso di andare al caldo e chi di tornare in patria. Lionel, dopo aver chiuso la prima parte di stagione con il Psg, si è preso un momento di ...

Corriere dello Sport

Il fuoriclasse argentino, in compagnia di alcuni amici, si è scatenato sulle note del brano "Sabalé" ... Il campione argentino ha partecipato a una festa insieme ad alcuni amici e alla moglie Antonella Roccuzzo e durante il party si è scatenato ... Le delusioni con il Barcellona fino all'addio, passando per la conquista della Copa America e il settimo Pallone d'Oro. Il 2021 di Messi.