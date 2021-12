L’ultima settimana dell’anno si apre in grigio (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ultima settimana dell’anno 2021 si apre nel segno del grigio, ma… ci spiega cosa succederà Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un debole sistema frontale associato alla depressione sul Regno Unito raggiungerà il nord Italia lunedì e porterà qualche precipitazione anche sulla Lombardia a partire dal pomeriggio. Nei prossimi giorni l’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale determinerà un miglioramento del tempo sulla nostra regione anche se l’arco alpino continuerà a essere influenzato dallo scorrimento delle perturbazione atlantiche sull’Europa centrale, mentre nelle zone di pianura assisteremo a un’alternanza di nuvole, schiarite e l’arrivo di nebbie nelle ore più fredde. Probabile ulteriore rinforzo dell’alta pressione a fine anno con la ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 dicembre 2021)2021 sinel segno del, ma… ci spiega cosa succederà Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un debole sistema frontale associato alla depressione sul Regno Unito raggiungerà il nord Italia lunedì e porterà qualche precipitazione anche sulla Lombardia a partire dal pomeriggio. Nei prossimi giorni l’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale determinerà un miglioramento del tempo sulla nostra regione anche se l’arco alpino continuerà a essere influenzato dallo scorrimento delle perturbazione atlantiche sull’Europa centrale, mentre nelle zone di pianura assisteremo a un’alternanza di nuvole, schiarite e l’arrivo di nebbie nelle ore più fredde. Probabile ulteriore rinforzo dell’alta pressione a fine anno con la ...

