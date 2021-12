Epifania a Pistoia | il programma del 6 gennaio 2022

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Epifania Pistoia

LA NAZIONE

Per l', il Comune diha annunciato che opterà per la programmazione di "micro eventi rivolti ai bambini in diverse piazze del centro storico che permetteranno una migliore gestione ...Un nuovo rientro a Firenze si ha nel 1495, in pieno clima savonaroliano, morendo infine a... che vedranno nella festa dell', fortemente connessa con l'iconografia della Cappella, un ...Oggi una nuova riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza: rinuncia possibile. Intanto Montecatini ha già annullato tutto ...L’aumento dei casi (per ora) non cambia i programmi: il 31 si farà il concerto in piazza. La "vecchietta" tornerà se non ci saranno restrizioni ...