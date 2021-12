Covid | un anno di vaccini | due dosi per il 90% dei bergamaschi over 12 - I dati

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 27 dicembre 2020 si cominciava a vaccinare contro il virus. Una corsa che, in totale, ha visto oltre 2 milioni di somministrazioni.

Ma ci sono ancora oltre 5,6 milioni di over 12 senza alcuna copertura contro il Covid. Mentre la campagna pediatrica, partita dieci giorni fa, ha riguardato finora 168.041 bambini tra i 5 e gli 11 ...
Oggi, 27 dicembre, la campagna vaccinale dei richiami si estende ai giovani di 16 e 17 anni. Coinvolti anche i fragili nella fascia 12-15.