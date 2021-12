Covid-19, in Sicilia 3 comuni in “arancione” fino al 5 gennaio (Di lunedì 27 dicembre 2021) In Sicilia i comuni di Marianopoli (Caltanissetta), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina) saranno in "zona arancione" ancora fino a mercoledì 5 gennaio 2022. Lo prevede l`ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, che prolunga la durata delle misure restrittive anti-Covid per questi tre territori. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Indi Marianopoli (Caltanissetta), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina) saranno in "zona" ancoraa mercoledì 52022. Lo prevede l`ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, che prolunga la durata delle misure restrittive anti-per questi tre territori.

Advertising

Tommaso02831710 : RT @OrtigiaP: ORMAI È PALESE CHE I VACCINATI SI CONTAGIANO DI PIÙ DEI NON VACCINATI .. Oggi sono i giocatori dell’ENNA CALCIO tutti vaccina… - MedexTV : Covid Sicilia, Razza: “Rafforzare i servizi, ma i cittadini si vaccinino - peppesava : RT @Ragusanews: Covid, in Sicilia “dose booster” anche per gli over 16 - Ragusanews : Covid, in Sicilia “dose booster” anche per gli over 16 - aubinewbie : RT @alexandre19935: Ciao amici miei, il Natale è finito e il nuovo anno è dietro l'angolo. Siamo in Sicilia con mio nonno e tutta la famig… -