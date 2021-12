Chiama il 117 per chiedere aiuto | i finanzieri in soccorso di un anziano invalido

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nei giorni scorsi è pervenuta, tra le tante che, come ogni giorno, arrivano al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, la telefonata di A.V. Stavolta però non si è trattato di una segnalazione per denunciare presunti “torti” o “abusi” fiscali, ma una vera e propria richiesta di. Il salernitano, residente nel quartiere Carmine, ha deciso di rivolgersi al numero di pubblica utilità “117”, riferendo di avere in quel momento una difficoltà. Così, dopo essere stato tranquillizzato dagli operatori della Sala Operativa, è stata allertata una pattuglia di Baschi Verdi del Gruppo di Salerno, impegnata in un servizio di controllo del territorio, che prontamente si è recata presso l’abitazione dell’signore. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la casa completamente allagata – causa una ...