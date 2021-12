Akatugba: “Osimhen disposto a giocare con la Juve e poi partire per la Coppa d’Africa” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Osimhen, Oma Akatugba: “Tornerà a Napoli per l’ultima visita. Victor sarebbe disposto a giocare con la Juve e poi partire per la Coppa d’Africa” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Oma Akatugba, membro dell’entourage di Osimhen. Queste le sue parole: Osimhen E’ IN NIGERIA “Osimhen è in Nigeria insieme alla sua famiglia, ma non l’ho incontrato perché io sono in Germania. Comunque Victor tornerà a Napoli per fare l’ultimo controllo previsto già da tempo. Se Osimhen ci sarà con la Juve? Al di là di Victor e del Napoli, i club a livello europeo stanno chiedendo al CAF di ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 27 dicembre 2021), Oma: “Tornerà a Napoli per l’ultima visita. Victor sarebbecon lae poiper la” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Oma, membro dell’entourage di. Queste le sue parole:E’ IN NIGERIA “è in Nigeria insieme alla sua famiglia, ma non l’ho incontrato perché io sono in Germania. Comunque Victor tornerà a Napoli per fare l’ultimo controllo previsto già da tempo. Seci sarà con la? Al di là di Victor e del Napoli, i club a livello europeo stanno chiedendo al CAF di ...

