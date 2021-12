Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, litigate finte? La conduttrice fa chiarezza (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il successo di questo GF Vip 6 (che ha superato anche la scorsa edizione su Mediaset Extra a livello di ascolti) è dovuto anche alle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due non soltanto sono preparatissime su tutto quello che accade nella casa di Cinecittà, ma hanno dato vita a delle vere e proprie dinamiche esterne. Ormai è da ottobre che Adriana e Sonia si punzecchiano e in qualche occasione ci hanno anche regalato delle vere catfight, più interessanti di quelle tra i vipponi. Qualcuno però pensa che queste discussioni siano studiate sapientemente a tavolino per favorire lo share. Per questo motivo un giornalista di Novella 2000 ha chiesto alla Volpe: “A proposito di Sonia Bruganelli, qualcuno ipotizza che la vostra ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il successo di questo GF Vip 6 (che ha superato anche la scorsa edizione su Mediaset Extra a livello di ascolti) è dovuto anche alle due opinioniste,. Le due non soltanto sono preparatissime su tutto quello che accade nella casa di Cinecittà, ma hanno dato vita a delle vere e proprie dinamiche esterne. Ormai è da ottobre chesi punzecchiano e in qualche occasione ci hanno anche regalato delle vere catfight, più interessanti di quelle tra i vipponi. Qualcuno però pensa che queste discussioni siano studiate sapientemente a tavolino per favorire lo share. Per questo motivo un giornalista di Novella 2000 ha chiesto alla: “A proposito di, qualcuno ipotizza che la vostra ...

