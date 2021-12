Tesla, niente più videogiochi sugli schermi touch con l’auto in movimento (Di domenica 26 dicembre 2021) Pochi giorni fa la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) aveva aperto un’indagine formale su 580.000 vetture Tesla, vendute negli anni dal 2017 ad oggi. Si tratta delle Model 3, S, X ed Y, equipaggiate con la funzionalità “Passenger Play“, che consente di riprodurre videogiochi sul grande schermo touch sistemato in posizione centrale all’interno dell’abitacolo. Il motivo del provvedimento, stando alle stesse dichiarazioni dei tecnici dell’NHTSA, risiede nel fatto che quella funzionalità “potrebbe distrarre il guidatore e aumentare il rischio di incidente“, com’è facilmente intuibile. In seguito a questo, l’azienda californiana si è mossa senza indugi per sistemare la situazione. L’NHTSA ha infatti chiarito di aver ricevuto rassicurazioni da Tesla sul fatto che quella funzionalità verrà inibita. Ovvero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Pochi giorni fa la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) aveva aperto un’indagine formale su 580.000 vetture, vendute negli anni dal 2017 ad oggi. Si tratta delle Model 3, S, X ed Y, equipaggiate con la funzionalità “Passenger Play“, che consente di riprodurresul grande schermosistemato in posizione centrale all’interno dell’abitacolo. Il motivo del provvedimento, stando alle stesse dichiarazioni dei tecnici dell’NHTSA, risiede nel fatto che quella funzionalità “potrebbe distrarre il guidatore e aumentare il rischio di incidente“, com’è facilmente intuibile. In seguito a questo, l’azienda californiana si è mossa senza indugi per sistemare la situazione. L’NHTSA ha infatti chiarito di aver ricevuto rassicurazioni dasul fatto che quella funzionalità verrà inibita. Ovvero ...

