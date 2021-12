Advertising

Agenzia_Ansa : Ennesimo passo indietro sui diritti in Afghanistan: i talebani vietano alle donne i viaggi senza un uomo di famigli… - MediasetTgcom24 : Afghanistan, talebani vietano alle donne di viaggiare senza un parente uomo #afghanistan - salvatoreminald : RT @Agenzia_Ansa: Ennesimo passo indietro sui diritti in Afghanistan: i talebani vietano alle donne i viaggi senza un uomo di famiglia per… - robreg1 : RT @Miti_Vigliero: Chi è che diceva che non eran più quelli di prima? Talebani vietano a donne i viaggi senza un parente uomo - https://t… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Afghanistan, i talebani vietano alle donne i viaggi senza un parente uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Talebani vietano

ANSA Nuova Europa

Il provvedimento sui passaporti approfondimento Afghanistan,chiedono aiuto Ue per far funzionare aeroporti La scorsa settimana il governo talebano ha annunciato che riprenderà il rilascio ...Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in Afghanistan: ihanno annunciato oggi il divieto per le donne di viaggiare da sole per lunghe distanze (oltre i 70 km circa) e che dovranno essere accompagnate da un uomo della famiglia. La raccomandazione, ...Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in Afghanistan: i talebani hanno annunciato oggi il divieto per le donne di viaggiare da sole per lunghe distanze (oltre i 70 chilometri circa). Dovra ...Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in Afghanistan: i talebani hanno annunciato oggi il divieto per le donne di viaggiare da sole per lunghe distanze (oltre i 70 km circa) e che dovranno ...