Mattarella: il racconto del settennato/Adnkronos (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – L’Adnkronos trasmetterà oggi, a partire dalle 14, una serie di servizi, a cura di Sergio Amici, che raccontano il settennato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a pochi giorni dal tradizionale messaggio di fine anno e in vista della conclusione del mandato prevista per il prossimo 3 febbraio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. () – L’trasmetterà oggi, a partire dalle 14, una serie di servizi, a cura di Sergio Amici, che raccontano ildel Presidente della Repubblica, Sergio, a pochi giorni dal tradizionale messaggio di fine anno e in vista della conclusione del mandato prevista per il prossimo 3 febbraio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fortuneitalia : RT @marghiadnsal: Le parole di #Mattarella e il racconto della #pandemia #COVID19 Ecco perché su @fortuneitalia non leggerete interviste a… - marghiadnsal : Le parole di #Mattarella e il racconto della #pandemia #COVID19 Ecco perché su @fortuneitalia non leggerete interv… - thebrightside0 : #COVID19 Mattarella accusa giustamente i media di aver dato troppo spazio ai #novax ! Noi aggiungiamo @Quirinale… - AndreaParre87 : Dopo 7 anni immacolati, sono per la prima volta in disaccordo con #Mattarella (estiqatsi). Non ricordo un solo mome… -