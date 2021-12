Il lockdown dei non vaccinati in Germania fa crollare il numero dei contagi (Di domenica 26 dicembre 2021) Mentre i contagi in tutta Europa e nel mondo continuano a salire anche a causa della variante Omicron, c’è un Paese in cui i contagi sono in calo. Si tratta della Germania, che dopo settimane difficili a causa del Covid tira un sospiro di sollievo grazie agli effetti del lockdown dei non vaccinati voluto a inizio dicembre da Angela Merkel. Dopo settimane preoccupanti a livello di contagi, nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 10.100 nuovi casi di Covid e 88 decessi dovuti al virus. A renderlo noto il Robert Koch Institut, sottolineando che l’incidenza settimanale continua a diminuire. Infatti, è arrivata a 220,7 per 100 mila abitanti, mentre il giorno prima era pari a 242,9 e la scorsa settimana era 315,4. Il numero totale dei morti è arrivato ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Mentre iin tutta Europa e nel mondo continuano a salire anche a causa della variante Omicron, c’è un Paese in cui isono in calo. Si tratta della, che dopo settimane difficili a causa del Covid tira un sospiro di sollievo grazie agli effetti deldei nonvoluto a inizio dicembre da Angela Merkel. Dopo settimane preoccupanti a livello di, nelle ultime 24 ore laha registrato 10.100 nuovi casi di Covid e 88 decessi dovuti al virus. A renderlo noto il Robert Koch Institut, sottolineando che l’incidenza settimanale continua a diminuire. Infatti, è arrivata a 220,7 per 100 mila abitanti, mentre il giorno prima era pari a 242,9 e la scorsa settimana era 315,4. Iltotale dei morti è arrivato ...

