Il documentario che celebra i 100 anni dalla nascita di Strehler in onda su Rai 3 a Capodanno

MILANO – Dopo il grande successo al 39mo Torino Film Festival e la presentazione a Milano in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano, Strehler, com'è la notte?, il documentario girato in occasione dei cento anni dalla nascita di Giorgio Strehler, approda in televisione sabato 1° gennaio alle 15.05 su Rai 3. Diretto da Alessandro Turci e scritto insieme a Federica Miglio e Antonia Ponti, Strehler, com'è la notte? è co-prodotto da Dugong Films e Rai Documentari, in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa in occasione di Strehler100, del Museo Teatrale Carlo Schmidl Comune di Trieste "Fondo Giorgio Strehler", dell'Archivio Storico Teatro Alla Scala. Un viaggio ed una guida nell'immensa galassia ...

