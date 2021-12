Flavio Briatore | l’imprenditore alza la voce | “Sono dei delinquenti”

(Di domenica 26 dicembre 2021)questa volta non ci sta e non usa dolci parole contro una categoria di persone che, per lui, non andrebbero neanche prese in considerazione.è un imprenditore piemontese classe 1950. Dopo il diploma da geometra, inizia a lavorare come maestro di sci e come gestore di alcuni ristoranti fino ad aprirne L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Il Natale è un momento magico per tutti, ma come lo hanno trascorso i vip? C'è chi ha deciso di concedersi vacanze extralusso, chi invece ha optato per rimanere a casa e godersi il calore della ...Dalla sorella Marzia all'ex marito, gli affetti di Elisabetta si sono radunati attorno a lei e al piccolo Nathan per trascorrere insieme dei momenti indimenticabili. I followers hanno ...Flavio Briatore questa volta non ci sta e non usa dolci parole contro una categoria di persone che, per lui, non andrebbero neanche prese in considerazione. Flavio Briatore è un imprenditore piemontes ...Anche se Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati ormai da anni ma il legame resta eterno. Restano una famiglia e infatti hanno festeggiato il Natale tutti e tre insieme. Dopo il pranzo ...