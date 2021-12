(Di domenica 26 dicembre 2021), brindisi e, sono tanti i dubbi che circondano ildi. Mancano ormai pochi giorni alla fine dell’anno e i dubbi su cosa sarà possibile fare o meno, non tardano ad arrivare. Cresce la preoccupazione per quel che riguarda l’aumento dei contagi, in particolare è la variante Omicron a tenere alta l’attenzione degli esperti; per questo motivo, l’esecutivo- con l’ultimo decreto del 23 dicembre- ha stilato una serie di regole affichè queste festività possano trascorrere nel modo più sicuro possibile. Leggi anche:Cosa fare a2022 in Italia: regole e idee per cenone alin piazza, discoteca e...

Advertising

CorriereCitta : Feste private, cene al ristorante e spostamenti: tutto quello che serve sapere sul veglione di Capodanno 2021 - barbaracaras5 : RT @granmartello: Sembra che tra i criminali protagonisti o artefici di feste private sia diffusa l'adorazione di un noto delinquente passa… - granmartello : Vegliate sui vostri figli e sulle vostre figliole indifese! Per la fine dell'anno, partita a briscola con mamma e p… - Fabiostefano85 : RT @laltrodiego: In Emilia Romagna chiudono le discoteche che, a capodanno, fatturano il 15% dell'intero anno. Bonaccini si preoccupa per… - granmartello : Sembra che tra i criminali protagonisti o artefici di feste private sia diffusa l'adorazione di un noto delinquente… -

Ultime Notizie dalla rete : Feste private

... Giovanni Paolo II, decide, in prossimità dellenatalizie, di incontrare gli 'invisibili'; ... Non lo sanno tutti coloro che guardano le televisioni pubbliche oche siano: non una notizia, ...... conservano identità ben distinte, ognuna delle due comunità mantiene vive le propriee le ... a cui si aggiungono la vecchia scuola e la vecchia latteria oggi diventate abitazionicome ci ...Ma un gruppo di colleghi ha deciso comunque di ritrovarsi per scambiarsi auguri e regali, dopo un tampone antigenico in farmacia. Tamponi risultati negativi. E allora, tutti a tavola. Solo che, dopo d ...Non sara' un capodanno in lockdown: si' alle cene private senza nessun limite di invitati Non si potra' festeggiare in piazza.Fino al 31 gennaio sono stati vietati eventi, feste e concerti che implich ...