Che tempo che fa stasera non va in onda: perché, il motivo, quando torna (Di domenica 26 dicembre 2021) perché stasera – 26 dicembre 2021 – Che tempo che fa non va in onda su Rai 3? Ve lo diciamo subito: nessun problema. Niente covid o cose simili. Il programma di Fabio Fazio si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà in onda dopo le feste. Quella di domenica scorsa, 19 dicembre 2021, è stata infatti l’ultima puntata della prima parte di stagione del talk show condotto da Fazio, ideatore del format, in cui il presentatore intervista tanti ospiti italiani e internazionali. Questa sera, 26 dicembre 2020, su Rai 3 andrà quindi in onda un altro programma. Nello specifico Città segrete. quando torna Ma quando torna su Rai 3 Che tempo che fa? Le puntate torneranno in onda ... Leggi su tpi (Di domenica 26 dicembre 2021)– 26 dicembre 2021 – Cheche fa non va insu Rai 3? Ve lo diciamo subito: nessun problema. Niente covid o cose simili. Il programma di Fabio Fazio si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà indopo le feste. Quella di domenica scorsa, 19 dicembre 2021, è stata infatti l’ultima puntata della prima parte di stagione del talk show condotto da Fazio, ideatore del format, in cui il presentatore intervista tanti ospiti italiani e internazionali. Questa sera, 26 dicembre 2020, su Rai 3 andrà quindi inun altro programma. Nello specifico Città segrete.Masu Rai 3 Cheche fa? Le puntate torneranno in...

Advertising

Pontifex_it : Cari sposi e spose di tutto il mondo! In occasione dell’Anno “Famiglia Amoris laetitia”, mi rivolgo a voi per espri… - albertoangela : Auguro a tutti voi un Natale di sorrisi del cuore. Spero che sia un piacevole momento per ritrovarsi e dedicare del… - francescacheeks : Grazie a tutto il team del @ConcertoNatale per aver realizzato dei piccoli grandi sogni che erano da tempo nel cass… - Fab3Ros : @ViVal111 @iannetts70 Eh già, troppa gente vecchia rimbesuita che va dietro a twittari compulsivi come Zangrillo...… - FrancoMater2 : @gaetanoporto Quelli cosi, sono i peggiori. Scrivono solo palle nella bio e chiamano sempre gli alleati per avere s… -