NBA 2021-2022: Giannis Antetokounmpo trascina la rimonta vincente dei Bucks sui Celtics con un grande secondo tempo (Di domenica 26 dicembre 2021) Al termine di una sfida natalizia ricca di colpi di scena, i Milwaukee Bucks hanno sconfitto in rimonta i Boston Celtics per 117-113 davanti al proprio pubblico sul parquet del Fiserv Forum. Fondamentale la prova del rientrante Giannis Antetokounmpo, che trascina la rimonta dei campioni NBA in carica con una doppia doppia da 36 punti e 12 rimbalzi, a cui aggiunge anche 5 assist e 2 stoppate (tra cui quella decisiva per il successo). Partenza a razzo dei Celtics, che volano addirittura a +16 dopo dieci minuti per poi chiudere il primo quarto sul 35-22 grazie all’apporto offensivo di uno scatenato Jaylen Brown (14 punti), costretto però ad abbandonare il terreno di gioco per alcuni minuti a causa di un colpo in faccia. Boston sfiora anche il +20 nel ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Al termine di una sfida natalizia ricca di colpi di scena, i Milwaukeehanno sconfitto ini Bostonper 117-113 davanti al proprio pubblico sul parquet del Fiserv Forum. Fondamentale la prova del rientrante, cheladei campioni NBA in carica con una doppia doppia da 36 punti e 12 rimbalzi, a cui aggiunge anche 5 assist e 2 stoppate (tra cui quella decisiva per il successo). Partenza a razzo dei, che volano addirittura a +16 dopo dieci minuti per poi chiudere il primo quarto sul 35-22 grazie all’apporto offensivo di uno scatenato Jaylen Brown (14 punti), costretto però ad abbandonare il terreno di gioco per alcuni minuti a causa di un colpo in faccia. Boston sfiora anche il +20 nel ...

Advertising

bball_evo : NBA XMAS ?? - Antetokounmpo torna in azione e aiuta Milwaukee a battere Boston in rimonta! ? - _Sport_Calcio_ : Paolo Banchero subito in NBA? ???????? #EurosportBASKET | #NBA | #NCAA | #Banchero - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Paolo Banchero subito in NBA? ???????? #EurosportBASKET | #NBA | #NCAA | #Banchero - Eurosport_IT : Paolo Banchero subito in NBA? ???????? #EurosportBASKET | #NBA | #NCAA | #Banchero - RaiSport : ?? #Nba: #Atlanta decimata dal #Covid, i #Knicks vincono 101-87 Anche #Gallinari out nel match di #Natale al… -