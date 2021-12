Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 08:45 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Viabilità DEL 24 DICEMBRE 2021 ORE 08.35 MARCO CILUFFO BENTROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SULLA VIA AURELIA DOVE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI LUNGHE CODE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SEMPRE VERSO IL RACCORDO SONO DUE GLI INCIDENTI OCCORSI SULL AUTOSTRADA FIRENZE Roma CON CODE IN PROSSIMITA’DI ATTIGLIANO E TRA FABBRO E ORVIETO PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SU LE MAGGIORI ARTERIE DELLA Regione COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE A Roma ANCHE OGGI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN FASCIA VERDE. IL DIVIETO, DALLE 7:30 ALLE 20: 30, È PER MOTO E MOTORINI EURO 0-1 E AUTO BENZINA EURO 2. INFINE PER TRASPORTO PUBBLICO PER I PENDOLARI CHE USUFRUISCONO DELLA METRO B DA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)DEL 24 DICEMBREORE 08.35 MARCO CILUFFO BENTROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULLA VIA AURELIA DOVE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI LUNGHE CODE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SEMPRE VERSO IL RACCORDO SONO DUE GLI INCIDENTI OCCORSI SULL AUTOSTRADA FIRENZECON CODE IN PROSSIMITA’DI ATTIGLIANO E TRA FABBRO E ORVIETO PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SU LE MAGGIORI ARTERIE DELLACOMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE AANCHE OGGI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN FASCIA VERDE. IL DIVIETO, DALLE 7:30 ALLE 20: 30, È PER MOTO E MOTORINI EURO 0-1 E AUTO BENZINA EURO 2. INFINE PER TRASPORTO PUBBLICO PER I PENDOLARI CHE USUFRUISCONO DELLA METRO B DA ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #24-12-2021 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Appia (Re di Roma-Colli Albani) - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2021 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #23-12-2021 - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via Nomentana tra Via del Casale di San Basilio e Gra - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via dei Settebagni tra Viale Franco Arcalli e Via della Bufalotta -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Nepi, 3 milioni di euro da spendere in opere pubbliche Altra ingente somma sarà messa a disposizione sul versante viabilità, con l'istallazione di tre ... quello che precede la zona residenziale Colle Lidia, e infine un'ultima rotatoria su via Roma, all'...

Stop moto nei boschi: battaglia di Ancma e Fmi Perché non aprire alle due ruote elettriche? ... che vieterebbe la viabilità forestale e silvo - pastorale al transito ordinario, è una battaglia ... I ragazzi, oggi, non pensano di girare per Milano o Roma con un cinquantino rumoroso e puzzolente, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2021 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Altra ingente somma sarà messa a disposizione sul versante, con l'istallazione di tre ... quello che precede la zona residenziale Colle Lidia, e infine un'ultima rotatoria su via, all'...... che vieterebbe laforestale e silvo - pastorale al transito ordinario, è una battaglia ... I ragazzi, oggi, non pensano di girare per Milano ocon un cinquantino rumoroso e puzzolente, ...