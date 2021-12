Vaccini, restano in attività i medici indagati per le dosi agli amici (Di venerdì 24 dicembre 2021) Secondo la Cassazione è inammissibile il ricorso del Pm contro il no alla misura cautelare della sospensione. Per il Tribunale manca la prova Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 dicembre 2021) Secondo la Cassazione è inammissibile il ricorso del Pm contro il no alla misura cautelare della sospensione. Per il Tribunale manca la prova

Advertising

Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: L'arrivo della variante #Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia. Domani si terrà una ca… - calzelunghe17 : RT @byoblu: “I #vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus. Dei decessi, tre quarti sono non vaccinati“, parola di Mario #Dr… - lisanna : RT @Fata_Turch: Nonostante la #VarianteOmicron sia estremamente più contagiosa del #virus originario, la differenza sostanziale l'hanno fat… - Giusepp76139632 : RT @byoblu: “I #vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus. Dei decessi, tre quarti sono non vaccinati“, parola di Mario #Dr… - riccardoferra21 : RT @byoblu: “I #vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus. Dei decessi, tre quarti sono non vaccinati“, parola di Mario #Dr… -