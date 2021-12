Ultime Notizie Roma del 24-12-2021 ore 14:10 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale auguri di buon pomeriggio Un Ben ritrovati la buona vigilia di natale da parte di Francesco Vitale Antonio morione quarantunenne titolare di una pescheria è stato ucciso nel corso di una rapina a mano armata a Boscoreale in provincia di Napoli L’uomo 41 anni ha reagito e in seguito i rapinatori per assicurarsi la fuga uno dei bambini è sparato alcuni colpi Darma da fuoco ferendo gravemente morione Qual è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale indagano i carabinieri di Fidenza settimanale dei casi covid in Italia continua a salire passa da 241 a 351 X 100 mila abitanti lo si legge nel monitoraggio della cabina di regia nel periodo che va dal 30 novembre al 13 dicembre per le reti medio e a 113 stabile rispetto alla settimana precedente ma sopra la soglia epidemica il tasso di occupazione in terapia intensiva e alle 10:07 contro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)dailynews radiogiornale auguri di buon pomeriggio Un Ben ritrovati la buona vigilia di natale da parte di Francesco Vitale Antonio morione quarantunenne titolare di una pescheria è stato ucciso nel corso di una rapina a mano armata a Boscoreale in provincia di Napoli L’uomo 41 anni ha reagito e in seguito i rapinatori per assicurarsi la fuga uno dei bambini è sparato alcuni colpi Darma da fuoco ferendo gravemente morione Qual è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale indagano i carabinieri di Fidenza settimanale dei casi covid in Italia continua a salire passa da 241 a 351 X 100 mila abitanti lo si legge nel monitoraggio della cabina di regia nel periodo che va dal 30 novembre al 13 dicembre per le reti medio e a 113 stabile rispetto alla settimana precedente ma sopra la soglia epidemica il tasso di occupazione in terapia intensiva e alle 10:07 contro ...

