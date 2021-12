Pnrr, oltre 400 mln per l’imprenditoria femminile (Di venerdì 24 dicembre 2021) Arrivano 400 milioni del Pnrr per incentivare l’imprenditoria femminile con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per l’avvio di nuove attivita’ imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi. Lo fa sapere il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti spiegando che il pacchetto di misure ha integrato le risorse a sostegno dell’imprenditoria femminile con i 400 milioni di euro previsti dal Pnrr. L’intervento punta a rendere strutturali le agevolazioni per favorire la partecipazione delle donne nel mondo delle imprese, rafforzando e ridisegnando gli attuali incentivi. “Sono orgoglioso di questo importante intervento, ha detto Giorgetti, un vero volano per l’imprenditoria femminile. Le risorse stanziate, tra i vari ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Arrivano 400 milioni delper incentivarecon contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per l’avvio di nuove attivita’ imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi. Lo fa sapere il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti spiegando che il pacchetto di misure ha integrato le risorse a sostegno delcon i 400 milioni di euro previsti dal. L’intervento punta a rendere strutturali le agevolazioni per favorire la partecipazione delle donne nel mondo delle imprese, rafforzando e ridisegnando gli attuali incentivi. “Sono orgoglioso di questo importante intervento, ha detto Giorgetti, un vero volano per. Le risorse stanziate, tra i vari ...

