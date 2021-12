Pelè dimesso dall'ospedale: era ricoverato per un tumore al colon (Di venerdì 24 dicembre 2021) Pelé, la leggenda del calcio brasiliano, è stato dimesso dall'ospedale dove era in cura per un tumore al colon. Il tre volte Campione del Mondo, 81 anni, si era sottoposto a intervento chirurgico a ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 dicembre 2021) Pelé, la leggenda del calcio brasiliano, è statodove era in cura per unal. Il tre volte Campione del Mondo, 81 anni, si era sottoposto a intervento chirurgico a ...

Advertising

GoalItalia : Sollievo per Pelé: è stato dimesso dall'ospedale, trascorrerà il Natale in famiglia ?? - Damianodanny1 : REY A CASA PELÈ 81 ANNI DIMESSO OSPEDALE DI SAN PAOLO DOVE ERA RICOVERATO X TUMORE AL COLON SCOPERTO A SETTEMBRE… - _DAGOSPIA_ : O REY TORNA A CASA - PELE', 81 ANNI, DIMESSO DALL’OSPEDALE DI SAN PAOLO DOVE ERA RICOVERATO PER...… - globalistIT : Per fortuna è andato tutto bene - zazoomblog : Calcio Pelè dimesso dall’ospedale: “Passerò Natale in famiglia” - #Calcio #dimesso #dall’ospedale: -