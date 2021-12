Minneapolis | condannata per omicidio l’agente che sparò e uccise il 20enne Daunte Wright | rischia fino a 25 anni di carcere

danielamarch8 : RT @fattoquotidiano: Minneapolis, condannata per omicidio l’agente che sparò e uccise il 20enne Daunte Wright: rischia fino a 25 anni di ca… - fattoquotidiano : Minneapolis, condannata per omicidio l’agente che sparò e uccise il 20enne Daunte Wright: rischia fino a 25 anni di… -

Kim Potter, la poliziotta che lo scorso 11 aprile aveva ucciso Daunte Wright, un ragazzo nero di 20 anni, vicino a Minneapolis, in Minnesota, Stati Uniti, è stata giudicata colpevole. Potter ha sempre sostenuto si sia trattato di un errore, confondendo la pistola con il teaser. Rischia fino a 25 anni di carcere.