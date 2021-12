Manovra, sì a fiducia sul maxi-emendamento chiesta dal governo. Ora passa alla Camera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Senato ha confermato la fiducia al governo sul maxiemendamento alla Manovra con 215 voti a favore, 16 contrari e nessun astenuto. Il testo passa alla Camera per il via libera definitivo che si terrà entro la fine dell’anno. La richiesta della fiducia era stata annunciata dal ministro dei rapporti con il Parlamento Federico d’Incà, intervenendo in Aula a Palazzo Madama e presentando il maxiemendamento del governo sulla legge di bilancio: “Il governo sottopone alla presidenza il testo di un emendamento” che “include le modifiche approvate dalla Commissione (Bilancio, ndr) e su cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Senato ha confermato laalsulcon 215 voti a favore, 16 contrari e nessun astenuto. Il testoper il via libera definitivo che si terrà entro la fine dell’anno. La ridellaera stata annunciata dal ministro dei rapporti con il Parlamento Federico d’Incà, intervenendo in Aula a Palazzo Madama e presentando ildelsulla legge di bilancio: “Ilsottoponepresidenza il testo di un” che “include le modifiche approvate dCommissione (Bilancio, ndr) e su cui ...

