Keanu Reeves presto lo vedremo nei panni di Supereroe

(Di venerdì 24 dicembre 2021) In attesa dell’arrivo nelle sale di Matrix Resurrections si parla già del prossimo ruolo dell’attore che potrebbe sbarcare nell’universo dei supereroi.da Matrix a Marvel? L’attore ha parlato con Kevin Feige. Mentre noi dovremo attendere il 1° gennaio, Matrix Resurrections cone Carrie-Anne Moss è già sbarcato negli Stati Uniti. Il quarto capitolo della saga ideata dalle sorelle Wachowski farà sicuramente parlare a lungo gli appassionati di questo mondo fantascientifico ma c’è già chi pensa a un altro universo. Da anni ormai si parla infatti di un possibile (o forse più che altro auspicato dai fan) sbarco dinel Marvel Cinematic Universe: chi meglio di un attore come lui, abituato a franchise e personaggi d’azione, potrebbe interpretare uno dei tantissimi eroi a ...

In questo nuovo capitolo della saga, Neo () si trova nuovamente invischiato in Matrix. A guidarlo ancora Morpheus, qui interpretato da Yahya Abdul - Mateen II . La loro missione? un ...Con 'Resurrections' torna la saga di, con il dubbio amletico: meglio una tranquilla vita virtuale o la cruda esistenza? di ANDREA BONZI Articolo Matrix Resurrections, lo spettacolare trailerCon 'Resurrections' torna la saga di Keanu Reeves, con il dubbio amletico: meglio una tranquilla vita virtuale o la cruda esistenza?L'attore, new entry nel cast del franchise di Matrix, ha rivelato di aver seriamente pensato di essersi fatto pipì addosso in una scena.