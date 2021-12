Karsdorp | «Mourinho mi rende migliore e sul derby di Roma…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Rickha parlato al portale olandese Elf Voetbal: le dichiarazioni del terzino della Roma Rickha parlato al portale olandese Elf Voetbal: le sue parole. TIFOSI DELLA ROMA – «I supporters dovrebbero supportare la squadra, alcune volte veniamo fischiati troppo e con troppa fretta. Ho avuto tanti infortuni e la gente ha iniziato a chiedersi se potessi giocare ad alto livello e potessi tornare in forma. Dopo il prestito al Feyenoord, sono tornato a Roma e ora sono determinato ad avere successo. Per il momento sono un titolare e sono contento». DIFFERENZE FEYENOORD-AJAX EDI ROMA – «La passione per la Roma è chiara, soprattutto quando affrontiamo la Lazio. Secondo me ildi Roma è più intenso di Feyenoord-Ajax. Se giochi bene nelsei un eroe, altrimenti ricevi critiche. ...