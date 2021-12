Il politichese è una lingua per pochi. Provo io a tradurlo: ecco il mio piccolo breviario (Di venerdì 24 dicembre 2021) di Monica Valendino ecco un mio piccolo breviario per capire e tradurre bene il politichese, lingua in voga in Italia indicativamente dal dopoguerra e relativamente ridotta a un numero esiguo di individui, soprattutto quelli esistenti in zona Palazzo Madama, Palazzo Montecitorio e Palazzo Chigi, tutti siti in Roma. Alcuni esempi recenti dunque – da me reinterpretati – per comprendere meglio il significato delle frasi idiomatiche. Mario Draghi: “Questo esecutivo ha fatto molto di più di quel che era stato chiamato a fare” (Sono il migliore, senza di me questi politici cosa avrebbero combinato?) “Non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell’altro, sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni” (Cara Giorgia Meloni, sono un vecchio patriota, perché non mi voti anche tu al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) di Monica Valendinoun mioper capire e tradurre bene ilin voga in Italia indicativamente dal dopoguerra e relativamente ridotta a un numero esiguo di individui, soprattutto quelli esistenti in zona Palazzo Madama, Palazzo Montecitorio e Palazzo Chigi, tutti siti in Roma. Alcuni esempi recenti dunque – da me reinterpretati – per comprendere meglio il significato delle frasi idiomatiche. Mario Draghi: “Questo esecutivo ha fatto molto di più di quel che era stato chiamato a fare” (Sono il migliore, senza di me questi politici cosa avrebbero combinato?) “Non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell’altro, sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni” (Cara Giorgia Meloni, sono un vecchio patriota, perché non mi voti anche tu al ...

