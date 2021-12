Covid, a Napoli scattano i controlli sui bus: 40 beccati senza green pass (Di venerdì 24 dicembre 2021) Circa 8700 greenpass verificati e 40 persone sanzionate perche’ sprovviste della certificazione verde richiesta per l’utilizzo dei mezzi pubblici, oltre a due contestazioni per il mancato utilizzo della mascherina. Sono i primi dati forniti dalla polizia Metropolitana di Napoli in merito alle attivita’ di vigilanza del territorio previste dal piano coordinato per i controlli sul rispetto delle misure emergenziali. Il piu’ giovane dei sanzionati ha 18 anni ed il piu’ anziano 64. Variegate le scuse addotte dai soggetti colti in fallo. Quella piu’ comune fa riferimento a presunte precarie condizioni di salute. Non e’ mancato chi ha sostenuto di non aver risorse economiche adeguate per acquistare il vaccino. Tante le persone timorose che il controllo riguardasse il ticket di viaggio di cui erano sprovvisti. Molte le ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Circa 8700verificati e 40 persone sanzionate perche’ sprovviste della certificazione verde richiesta per l’utilizzo dei mezzi pubblici, oltre a due contestazioni per il mancato utilizzo della mascherina. Sono i primi dati forniti dalla polizia Metropolitana diin merito alle attivita’ di vigilanza del territorio previste dal piano coordinato per isul rispetto delle misure emergenziali. Il piu’ giovane dei sanzionati ha 18 anni ed il piu’ anziano 64. Variegate le scuse addotte dai soggetti colti in fallo. Quella piu’ comune fa riferimento a presunte precarie condizioni di salute. Non e’ mancato chi ha sostenuto di non aver risorse economiche adeguate per acquistare il vaccino. Tante le persone timorose che il controllo riguardasse il ticket di viaggio di cui erano sprovvisti. Molte le ...

