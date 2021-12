Coronavirus oggi. n Lombardia 16.044 casi, 4mila in più rispetto a ieri (Di venerdì 24 dicembre 2021) Uno studio sulla ospedalizzazione nel Regno Unito confermato dai dati dell’agenzia della salute pubblica UK mostra che Omicron implica meno ricoveri di Delta. Molte compagnie cancellano centinaia di voli. Arriva la circolare per la terza dose ai minorenni Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 dicembre 2021) Uno studio sulla ospedalizzazione nel Regno Unito confermato dai dati dell’agenzia della salute pubblica UK mostra che Omicron implica meno ricoveri di Delta. Molte compagnie cancellano centinaia di voli. Arriva la circolare per la terza dose ai minorenni

Advertising

Corriere : In Italia 44.595 nuovi casi: mai così tanti da inizio pandemia. Le vittime sono 168: i... - Corriere : In Italia nuovo record di casi da inizio pandemia: 50.599 nuovi contagi, 141 morti, po... - Corriere : In Italia nuovo record di casi da inizio pandemia: 50.599 nuovi contagi, 141 morti, positività a 5,4% - Godsent072011 : @FrancescoAldeb1 @dottorbarbieri Ci sei andato vicino al milione . ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 50.599 co… - albertomura : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 dicembre: 50.599 nuovi casi e 141 morti -