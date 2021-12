Blanco: sold out le prime date di “Blu Celeste Tour” (Di venerdì 24 dicembre 2021) MILANO – Polverizzati in poche ore i biglietti delle date di “Blu Celeste Tour”, la prima Tournée di Blanco: sono già sold out tutti gli appuntamenti – le date annunciate e quelle aggiunte oggi – che, a partire da domenica 3 aprile 2022, porteranno l’astro nascente della musica italiana a esibirsi in 15 show nei maggiori club italiani. Il Tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, si arricchisce infatti di nuove date tra cui: Padova (Geox, 4 aprile); Milano (Fabrique, 7 aprile); Roma (Atlantico, 11 aprile); Torino (Teatro Concordia, 14 aprile); Firenze (Tuscany Hall, 5 maggio); Bologna (Estragon, 9 maggio) e Brescia (Morato,14 maggio). All’anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, Blanco è ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 dicembre 2021) MILANO – Polverizzati in poche ore i biglietti delledi “Blu”, la primanée di: sono giàout tutti gli appuntamenti – leannunciate e quelle aggiunte oggi – che, a partire da domenica 3 aprile 2022, porteranno l’astro nascente della musica italiana a esibirsi in 15 show nei maggiori club italiani. Il, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, si arricchisce infatti di nuovetra cui: Padova (Geox, 4 aprile); Milano (Fabrique, 7 aprile); Roma (Atlantico, 11 aprile); Torino (Teatro Concordia, 14 aprile); Firenze (Tuscany Hall, 5 maggio); Bologna (Estragon, 9 maggio) e Brescia (Morato,14 maggio). All’anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003,è ...

Advertising

Alice52405774 : RT @anikeatable: Tutte le date di Blanco sold out Io piango. Nemmeno il tempo di dire 'andiamo?' che vado al concerto cor coso, come si c… - RadioLatteMiele : Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di realizzare ???? #blanco #blucelestetour #soldout #tour - LuMisspucciina : io ringrazio che il tour di blanco sia sold out ovunque perché ero tentatissima di andare ma poi mi sono ricordata… - _quattrodinotte : RT @anikeatable: Tutte le date di Blanco sold out Io piango. Nemmeno il tempo di dire 'andiamo?' che vado al concerto cor coso, come si c… - VBiallo : RT @anikeatable: Tutte le date di Blanco sold out Io piango. Nemmeno il tempo di dire 'andiamo?' che vado al concerto cor coso, come si c… -