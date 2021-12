ULTIM’ORA – Arriva la decisione del Governo sulla questione stadi! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tra poche ore verrà pubblicato il decreto per quanto riguarda la decisione del Governo sulla capienza massima degli stadi a fronte della crescita dei contagi Covid in quest’ultimo periodo. Stadi Capienza Contagi Governo Dalle prime indiscrezioni sembra salvarsi la capienza massima al 75% ma con la sola novità dell’obbligo per i tifosi di indossare la mascherina FFP2 a tutti i grandi eventi e anche in zona bianca. Un piccolo cambiamento che però non cambierà la veduta dello spettacolo dalle regole precedenti. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tra poche ore verrà pubblicato il decreto per quanto riguarda ladelcapienza massima degli stadi a fronte della crescita dei contagi Covid in quest’ultimo periodo. Stadi Capienza ContagiDalle prime indiscrezioni sembra salvarsi la capienza massima al 75% ma con la sola novità dell’obbligo per i tifosi di indossare la mascherina FFP2 a tutti i grandi eventi e anche in zona bianca. Un piccolo cambiamento che però non cambierà la veduta dello spettacolo dalle regole precedenti.

