Scuola: Fedeli, 'prolungare vacanze a non vaccinati? No, significa fargli doppio danno' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - L'ipotesi di allungare le vacanze scolastiche agli studenti non vaccinati, lanciata da Massimo Galli, ex direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, è bocciata dall'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli che all'Adnkronos afferma: "Non sono d'accordo. Non fare andare a Scuola i ragazzi non vaccinati significa fargli un doppio danno, punirli due volte. I minori non vaccinati subiscono infatti le conseguenze di una scelta genitoriale condizionata dalla paura. Attenzione che non diventi un atto di egoismo e di messa in pericolo della salute dei propri figli". "Ritengo che in questo momento per intensificare la campagna vaccinale si debba puntare su pediatri e genitori, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - L'ipotesi di allungare lescolastiche agli studenti non, lanciata da Massimo Galli, ex direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, è bocciata dall'ex ministra dell'Istruzione Valeriache all'Adnkronos afferma: "Non sono d'accordo. Non fare andare ai ragazzi nonun, punirli due volte. I minori nonsubiscono infatti le conseguenze di una scelta genitoriale condizionata dalla paura. Attenzione che non diventi un atto di egoismo e di messa in pericolo della salute dei propri figli". "Ritengo che in questo momento per intensificare la campagna vaccinale si debba puntare su pediatri e genitori, ...

