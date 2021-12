Niente feste pubbliche e discoteche fino a capodanno: Green pass al bancone del bar (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto Covid di Natale con le nuove "misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali". Il governo, seguendo le indicazioni emerse dalla cabina di regia, vara il giro di vite per contrastare Omicron. Dal primo febbraio la validita' del Green pass sara' ridotta da 9 a 6 mesi. Al cinema, al teatro e agli eventi sportivi solo con le FFP2. Il periodo per la terza dose vaccinale scende a 4 mesi. Servira' il pass anche per la consumazione al banco dei bar La validità del Green pass scende da 9 a 6 mesi a partire dal 1 febbraio, terza dose del vaccino dopo 4 mesi, obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca, Green pass ... Leggi su agi (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto Covid di Natale con le nuove "misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali". Il governo, seguendo le indicazioni emerse dalla cabina di regia, vara il giro di vite per contrastare Omicron. Dal primo febbraio la validita' delsara' ridotta da 9 a 6 mesi. Al cinema, al teatro e agli eventi sportivi solo con le FFP2. Il periodo per la terza dose vaccinale scende a 4 mesi. Servira' ilanche per la consumazione al banco dei bar La validità delscende da 9 a 6 mesi a partire dal 1 febbraio, terza dose del vaccino dopo 4 mesi, obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca,...

