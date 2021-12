Milan, i numeri rispetto allo scorso anno: più gol, ma meno punti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Milan ha chiuso l’anno al secondo posto in classifica. Questi i numeri a confronto con lo scorso anno Il Milan ha conquistato 42 punti, uno in meno rispetto allo scorso anno in 19 gare di Serie A. I numeri però tra attacco e difesa sono migliorati. I gol subiti dai rossoneri sono rimasti invariati (22 nel 2021/2022 come la scorsa stagione). Una rete in più, però, è stata realizzata (40 nel 2021/2022, 39 nel 2020/2021). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilha chiuso l’al secondo posto in classifica. Questi ia confronto con loIlha conquistato 42, uno inin 19 gare di Serie A. Iperò tra attacco e difesa sono migliorati. I gol subiti dai rossoneri sono rimasti invariati (22 nel 2021/2022 come la scorsa stagione). Una rete in più, però, è stata realizzata (40 nel 2021/2022, 39 nel 2020/2021). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

