Mattarella consegna il tricolore agli alfieri di Pechino2022 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al Quirinale si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna della bandiera italiana in vista dei prossimi Giochi Invernali. All'Olimpiade guiderà la sfilata degli azzurri Sofia Goggia, Giacomo Bertagnolli l'alfiere della spedizione paralimpica. glb/gtr (fonte immagine: Quirinale) su Il Corriere della Città.

