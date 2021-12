GUIDA TV 23 DICEMBRE 2021: UN GIOVEDÌ TRA THE VOICE SENIOR, CADUTA LIBERA E CITTÀ SEGRETE (Di giovedì 23 dicembre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:25The VOICE SENIORTalent 21:20Un Natale senza Tempo 1°TvFilm 21:20CITTÀ SEGRETE: Berlino Nuova StagioneDocumentario 21:25The Family ManFilm 21:45CADUTA LIBERA CampionissimiQuiz 21:20Now You See Me 2Film 21:15Speciale PiazzaPulitaAttualità 21:30Un Natale con i FiocchiFilm 21:35La Leggenda di un Amore: CinderellaFilm https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2021/12/InShot 20211223 111353718.mp4 SUPERTOTOSHARE “TUTTA COLPA DI FREUD: LA SERIE” – 1.922.000 9.77% FEDE – 9 PUNTI – 12.45 – 2.68TUTTOTV – 7 PUNTI – 12.70 – 2.93ALESSANDRO ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 dicembre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:25TheTalent 21:20Un Natale senza Tempo 1°TvFilm 21:20: Berlino Nuova StagioneDocumentario 21:25The Family ManFilm 21:45CampionissimiQuiz 21:20Now You See Me 2Film 21:15Speciale PiazzaPulitaAttualità 21:30Un Natale con i FiocchiFilm 21:35La Leggenda di un Amore: CinderellaFilm https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//12/InShot1223 111353718.mp4 SUPERTOTOSHARE “TUTTA COLPA DI FREUD: LA SERIE” – 1.922.000 9.77% FEDE – 9 PUNTI – 12.45 – 2.68TUTTOTV – 7 PUNTI – 12.70 – 2.93ALESSANDRO ...

