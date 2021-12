Exor, CNH approva lo scorporo di Iveco (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’assemblea straordinaria dei soci di Cnh Industrial (controllata da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann azionista di maggioranza, tra gli altri, della Juventus) ha approvato lo scorporo di Iveco Group. Hanno votato a favore il 99,8957% degli azionisti che hanno partecipato all’assemblea, pari a 1.447.607.405 azioni. Ha votato contro lo scorporo lo 0,1043% degli azionisti. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’assemblea straordinaria dei soci di Cnh Industrial (controllata da, la holding della famiglia Agnelli-Elkann azionista di maggioranza, tra gli altri, della Juventus) hato lodiGroup. Hanno votato a favore il 99,8957% degli azionisti che hanno partecipato all’assemblea, pari a 1.447.607.405 azioni. Ha votato contro lolo 0,1043% degli azionisti. L'articolo

