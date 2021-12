Ex senatore M5S no vax ricoverato in terapia intensiva. Sui social scriveva: “Il Covid? ridicola isteria” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Il Coronavirus è una ridicola isteria”, scriveva l’ex senatore del Movimento5stelle Bartolomeo Pepe, che in Parlamento aveva provato a organizzare la visione del film “Vaxxed”. Oggi è ricoverato in terapia intensiva, nella rianimazione dell’ospedale Cotugno di Napoli, con diagnosi di polmonite bilaterale interstiziale derivata dal Sars-Cov-2 dopo essere stato portato in Pronto Soccorso per difficoltà respiratorie. Bartolomeo si è scagliato contro l’obbligo vaccinale dai tempi del decreto Lorenzin. Eletto in Senato con il M5S nel 2013, due anni dopo è uscito dal movimento per passare al gruppo Grandi Autonomie e Libertà. È arrivato in Ospedale sabato scorso ed è stato intubato in seguito a una ventilazione polmonare non invasiva. Ma da allora, fa sapere il Mattino, le ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Il Coronavirus è una”,l’exdel Movimento5stelle Bartolomeo Pepe, che in Parlamento aveva provato a organizzare la visione del film “Vaxxed”. Oggi èin, nella rianimazione dell’ospedale Cotugno di Napoli, con diagnosi di polmonite bilaterale interstiziale derivata dal Sars-Cov-2 dopo essere stato portato in Pronto Soccorso per difficoltà respiratorie. Bartolomeo si è scagliato contro l’obbligo vaccinale dai tempi del decreto Lorenzin. Eletto in Senato con il M5S nel 2013, due anni dopo è uscito dal movimento per passare al gruppo Grandi Autonomie e Libertà. È arrivato in Ospedale sabato scorso ed è stato intubato in seguito a una ventilazione polmonare non invasiva. Ma da allora, fa sapere il Mattino, le ...

