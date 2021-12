(Di giovedì 23 dicembre 2021) Aurelio Deha incoraggiato i calciatori al termine della sfida con lo Spezia, il presidente delè sceso. Un discorso per cercare di risollevare gli animi quello del patron azzurro, che ha voluto brindare con i suoi calciatori. Sicuramente un gesto importante da parte della proprietà azzurra, in un momento di estrema difficoltà delche è arrivato alla sua terza sconfitta consecutiva al Maradona. Nella serata con lo Spezia sono state contestate anche le scelte di Spalletti, ma il gesto di Deresta molto importante. De, il discorso ai giocatori Il Mattino ricostruisce le fasi in cui Deè sceso all’interno deglidel Maradona. Ecco cosa ha fatto e detto il ...

Advertising

napolipiucom : De Laurentiis, scossa al Napoli: negli spogliatoi ci ha messo la faccia #CalcioNapoli #DeLaurentiis #NapoliSpezia… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis scossa

Il presidente è il primo a metterci la faccia. Perché dopo la terza sconfitta consecutiva al Maradona serviva una. Il presidente non ci ha pensato due volte ed è sceso negli spogliatoi per incoraggiare la squadra. 'State sereni, non vi abbattete, dovete essere forti perché lo siete, perché avete un grande ...La partita contro il Napoli per Verdone è sempre speciale, vista l'amicizia con De: "... Chissà se questa batosta serve per dare la, io me lo auguro.' Comments commentsAurelio De Laurentiis ha incoraggiato i calciatori al termine della sfida con lo Spezia, il presidente del Napoli è sceso negli spogliatoi.Napoli sconfitto contro lo Spezia. Come riferisce Il Mattino Aurelio De Laurentiis è stato il primo a metterci la faccia. Perché dopo la terza sconfitta consecutiva al Maradona serviva una scossa. Il ...