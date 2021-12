Costa Volpino | bruciano 20 metri quadri di sottotetto in via Primo Maggio

(Di giovedì 23 dicembre 2021). Unè andato in fiamme a. Intorno alle 22.50, in via, si è sviluppato un incendio neldi un’abitazione. Circa 20di tetto sono gravemente danneggiati, ma nessuna persone è rimasta ferita o intossicata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Lovere e di Darfo. Dalla centrale di Bergamo è arrivata in supporto un’autoscala. Le fiamme sono state domate, lo stabile è stato messo in sicurezza e l’area è stata bonificata.

I Vigili del fuoco volontari di Lovere, di Darfo e l'autoscala della centrale di Bergamo sono intervenuti per un incendio di un tetto a Costa Volpino in via Primo Maggio. Il rogo è scoppiato intorno a ...Ne fanno parte 15 soci, guidati dall'imprenditore pisognese Giovanni Spatti. Ognuno dei soci, provenienti dall'Alto Sebino e dalla Vallecamonica, è entrato con una quota di 300mila euro per un capital ...