Città segrete – Berlino: le anticipazioni del programma di Corrado Augias su Rai 3 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Città segrete – Berlino: anticipazioni e ospiti del programma di Corrado Augias su Rai 3 23 dicembre Nuovo appuntamento con Città segrete, il programma di Corrado Augias in onda oggi, 23 dicembre 2021 su Rai 3 dalle 21,20, che questa sera ci porta alla scoperta di Berlino. La trasmissione, tra ricostruzioni, reportage e docu-fiction, va alla scoperta di piazze, monumenti, opere d’arte, palazzi ed enigmi di cinque Città italiane. Cinque serate evento, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. All’incrocio tra luoghi celebri, capolavori nascosti e storie capaci di stupire e affascinare, in bilico ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 dicembre 2021)e ospiti deldisu Rai 3 23 dicembre Nuovo appuntamento con, ildiin onda oggi, 23 dicembre 2021 su Rai 3 dalle 21,20, che questa sera ci porta alla scoperta di. La trasmissione, tra ricostruzioni, reportage e docu-fiction, va alla scoperta di piazze, monumenti, opere d’arte, palazzi ed enigmi di cinqueitaliane. Cinque serate evento, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. All’incrocio tra luoghi celebri, capolavori nascosti e storie capaci di stupire e affascinare, in bilico ...

Advertising

bubinoblog : GUIDA TV 23 DICEMBRE 2021: UN GIOVEDÌ TRA THE VOICE SENIOR, CADUTA LIBERA E CITTÀ SEGRETE - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Tornano le “Città segrete” di Corrado Augias. Tre prime serate per raccontare Berlino, Istanbul e Ge… - bubinoblog : CITTÀ SEGRETE: BERLINO, ISTANBUL E GENOVA RACCONTATE DA CORRADO AUGIAS SU RAI3 - VincenzoCorsi1 : RT @Raiofficialnews: Berlino, Istanbul e Genova: tre grandi città da scoprire con Corrado Augias: torna #CittàSegrete, da giovedì #23dicemb… - EliLovesDemet : Istanbul a ''Città Segrete'' -